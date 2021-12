POINT P recrute un/une Magasinier vendeur

Votre rôle ? Conseiller vos clients sur nos produits et leur remettre les marchandises souhaitées depuis la cour des matériaux (environnement extérieur et intérieur), dans les règles de sécurité imposées. Vous créerez une relation de proximité avec vos clients et vous assurerez de leur satisfaction.

Votre quotidien ?

- Accueillir les clients dans le point de vente et conclure les ventes de produits

- Préparer les commandes du client dans les différentes zones de stockages (en intérieur et extérieur)

- Vérifier régulièrement le volume des stocks de marchandises restants et leurs emplacements exacts (inventaires tournants)

- Ranger et nettoyer régulièrement les zones de stockages de la Cour des matériaux ainsi que les espaces de chargement/déchargement de marchandises

- Au sein du parc de bennes : informer, conseiller et expliquer les procédures de fonctionnement des bennes de tri aux clients

Important : Vous serez amené à manipuler des charges lourdes au quotidien pour mener à bien vos missions.

Vous souhaitez rejoindre un Groupe solide dans lequel convivialité et exigence au service du client sont des valeurs quotidiennes ? Alors, ce poste est fait pour vous !

D'autres raisons de nous rejoindre ?

- Un parcours d'intégration et une offre de formations personnalisées dans tous les domaines

- Un suivi personnalisé tout au long de votre parcours dans le Groupe

- Un accès aux avantages du Groupe Saint-Gobain (Plan Epargne Groupe, accords d'intéressement et participation) ainsi qu'à des remises commerciales sur nos produits

- Enfin, évoluer, changer de métier ou encore découvrir d'autres enseignes sera possible !



PROFIL RECHERCHÉ

Plus qu'un diplôme, c'est avant tout votre personnalité qui fera la différence !

Si vous avez déjà eu une expérience à minima en manutention de charges lourdes et appréciez le contact au quotidien avec les clients (toujours avec le sourire !), alors votre profil nous intéresse.

Le calcul mental et les outils informatiques ne vous font pas peur et vous aimez travailler en équipe pour répondre rapidement aux besoins des clients.

Etre titulaire du CACES 3 est indispensable.

Avoir le sens de la communication et faire preuve de diplomatie et de rigueur.

Nous vous avons convaincu ? Alors, transmettez-nous votre candidature et rencontrons-nous dans l'un de nos points de vente afin d'échanger ensemble !

