DESCRIPTION : Missions et responsabilités

Notre point de vente de Colmar recherche son/sa futur(e) Magasinier Conseil avec CACES 3 et expérience dans les Matériaux de Construction.Rejoins-nous sans plus tarder et Pimp ta carrière !Tu seras en charge de la préparation et du chargement des commandes des clients du point de vente.Tes missions principales seront les suivantes :- Accueillir les clients dans la cour et les conseiller- Assurer le rangement des matériaux de construction dans nos aires de stockage - Veiller au respect des procédures internes et de sécurité

Profil recherché

Idéalement de formation logistique, tu es un(e) manutentionnaire en quête d'une nouvelle mission.Tu as :

- Une technique acquise lors d'une précédente expérience de magasinier - Un sens inné de l'organisation - De la rigueur à revendre- Un bon relationnel client- Le CACES 3Chez nous, pas seulement de la choucroute et de la bière ! Mais des accents chaleureux, de grandes places magnifiques, du champagne (oui des bulles, encore des bulles) ! POINT.P est à l'image du Grand Est, que tu sois d'ici où d'ailleurs tu y seras bien accueilli(e). Alors viens nous rencontrer dans un de nos points de vente.

Description additionnelle (contexte, évolution...)

Un parcours d'intégration et une offre de formations adaptés.Un suivi personnalisé, parfait pour évoluer, changer de métier ou encore découvrir d'autres enseignes, bref, tracer ta route dans le Groupe !Un accès aux avantages Saint-Gobain (Plan Epargne Groupe, accords d'intéressement et participation) ainsi qu'à des remises commerciales sur nos produits.

Qui sommes-nous ?

POINT.P est une marque française emblématique, spécialisée dans la distribution des matériaux de construction. A travers ses 851 points de vente et ses 11 000 talents, l'enseigne met à la disposition des professionnels du bâtiment et des particuliers une vaste gamme de matériaux de construction. Tout pour accompagner nos clients d'un point A à... un POINT.P !POINT.P est une enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui s'investissent dans l'amélioration de leur habitat.

Prêt(e) à pimper ton quotidien et celui de nos clients ?Retrouve-nous sur carrieres.sgdb-france.fr !





https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1351734