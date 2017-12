Maître Gims : un concert au Stade de France

Dans une vidéo postée ce 18 décembre sur Instagram, Maître Gims parle du shooting photo pour son nouvel album que l’on pourra bientôt découvrir, mais il fait également une grande annonce… “je voulais en profiter aussi pour annoncer la tournée. On reprend la route, la tournée va s’intituler le ‘Fuego Tour’, ça va être un truc de dingue. On part sur 50-60 dates minimum. On commence en 2018, ce sera juste après la sortie de ‘Ceinture noire’. Ça va être la folie”…..”Mais ce que je veux vraiment vous annoncer c’est que la dernière date de cette tournée c’est le Stade de France. Maître Gims au Stade de France ! Septembre 2019”.