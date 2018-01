Maitre Gims et Kendji, dans une émission sur TF1

Vendredi 16 février prochain à 21h, TF1 lancera une toute nouvelle émission : L’Aventure Robinson. Un programme durant lequel, à chaque épisode, deux célébrités seront envoyées cinq jours durant sur une île déserte, en mode survie, avec pour but de récolter un maximum d’argent – lors d’épreuves dignes de Koh-Lanta – pour une association. Maître Gims a participé pour l’association La Chaîne de l’espoir. Kendji a commenté : “On a un peu oublié les caméras, on était un peu tout seuls sur cette île !”…”Je remercie toutes les équipes avec qui on a fait cette belle aventure.”