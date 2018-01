Maitre Gims, dans la nouvelle émission de Mike Horn

Fini A l’état sauvage pour Mike Horn ! Le célèbre aventurier reviendra pourtant bien sur M6 en 2018 mais avec un nouveau concept. Comme dans A l’état sauvage, le principe consiste à plonger une personnalité dans un milieu naturel hostile, et à la confronter au challenge de la survie. “Mais cette nouvelle émission sera encore plus intense et authentique”…

Plusieurs personnalités ont déjà été démarchées, Laurent Gerra, Maître Gims et une troisième personne, un ancien champion sportif, sont prêts pour partir au bout du monde avec Mike Horn. Le tournage devrait avoir lieu dans les prochains mois.