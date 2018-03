Maitre Gims : son nouvel album sort aujourd’hui

« Ceinture Noire » est un album monumental (double album). D’une créativité rare, Maître Gims relève encore une fois un défi : celui d’avoir composé des morceaux aux univers tous différents les uns des autres. On retrouve incontestablement le talent de l’artiste pour des chansons festives et des mélodies sentimentales, quand d’autres textes font la part belle à une plume plus engagée… et plus sombre. Et pour que la surprise soit totale, « Ceinture Noire » offre des collaborations aussi réussies qu’inattendues… Inclus les tubes « Caméléon » et « Mi Gna ».

Album digipack 2 CD avec livret 20 pages inclus 31 titres + 3 bonus exclusifs (CD album). 2 volumes