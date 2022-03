Satis Intérim recrute pour l'un de ses clients des manœuvres en BTP sur le secteur de Colmar

Votre mission:

Préparation des matériaux, des outils et de l'espace d'intervention (mur, terrain, sol, etc.). Seul ou en équipe, le manœuvre approvisionne le chantier, transporte le matériel, découpe du bois de coffrage, effectue des coffrages simples et du décoffrage, met en place des étaiements, des éléments de ferraillage et coule de petits ouvrages en béton. Il peut également nettoyer le chantier pendant et après les travaux.

https://satis-jobscenter.com/job/manoeuvre-btp-h-f-10891/