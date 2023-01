Nous recrutons pour notre partenaire spécialisé dans la pose de carrelage, un MANOEUVRE CARRELAGE (H/F).

En binôme avec un carreleur confirmé, vos missions sont les suivantes :

-Préparation du chantier (matériel et préparation des surfaces à carreler

- Aide à la découpe de carrelage et à la préparation de la colle

- Aide à la pose et aux finitions

-Rangement et nettoyage du chantier

Le poste est à pourvoir immédiatement pour une mission en intérim.

La rémunération sera à convenir selon expérience.