Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics, un MANOEUVRE TP H/F.

Rattaché à votre équipe, vous interviendrez en renfort pour l'aide aux tâches suivantes:

- Vous procédez à l'installation et à la sécurisation du chantier.

- Vous réalisez divers travaux de maçonnerie de voirie (coffrages, pose de pavés, bordures, regards...)

- Vous réalisez les branchements de réseaux.

- Vous effectuez les différents réglages et les mises à niveau.

Le poste est à pourvoir dès que possible.