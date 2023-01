Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics, un MANOEUVRE TP H/F pour un chantier situé à Dannemarie.

Vous intervenez sur des chantiers de terrassements et d'aménagements extérieurs et vos missions seront les suivantes :

-Préparation de chantiers

-Aide aux travaux de Pavage, Dallage, Création d'escaliers, Aménagement de cours et chemin d'accès, Macadam...

-Rangement et Nettoyage du chantier



Le poste est à pourvoir à compter du LUNDI 21 NOVEMBRE pour une durée de 15 jours minimum.

Taux horaire de 11.07€ à 11.50€/h + Panier (10.50€/jour) + Indemnités de déplacement selon barème Bâtiment