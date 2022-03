Votre mission sera principalement de la manutention, du rangement.

- Vous serez chargé d'utiliser des machines outils et du petit matériel.

- Disponible de suite - poste à pourvoir pour le 10/03/2022.

Poste soit en journée ou en équipe

Le poste demande que vous soyez motorisé

PROFIL : - De formation BEP/CAP/BAC ou plus.

- Une première expérience dans le domaine de l'industrie.

- Vous êtes manuel et avec l'esprit logique.

- Volontaire, rigoureux et ponctuel.

- Risque Chimique 1 à jour impératif.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0611600