POSTE : Manutentionnaire H/F

DESCRIPTION : Depuis 25 ans de la société ALSA TEMPORAIRE S.A.S.

Agences d'emploi et de Recrutement sur Mulhouse, Colmar et Saint_Louis

- Secteur : France & Allemagne.

Industrie / Technique, BTP, Transport-Logistique, Tertiaire, Santé.

Membre du réseau national RéséO (200 Agences d'Emploi)

Travaux d'empilage

Manutention MANUELLE liée au poste

Préparation des commandes

Sciage possible

PROFIL :

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0978812