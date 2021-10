Vos missions seront les suivantes :

- Trier les colis.

- Chargement et déchargement manuelle.

- Manutention et port de charges.

- Participer au maintien du bon état de propreté de l'entrepôt.



Vous êtes organisé(e), ponctuel(le) et volontaire, aucune qualification particulière n'est demandée pour ce poste.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3021630