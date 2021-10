MANUTENTIONNAIRE H/F

Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le stockage de céréales, des Manutentionnaires H/F, pour une mission intérim du 07.10.2021 à fin Novembre sur Ottmarsheim (68).

Vos missions seront :

- Maintenir le site en bon état de propreté, de fonctionnement.

- Effectuer ou signaler l'éventuelle remise en état si nécessaire.

- Réaliser le chargement de péniches.

- Prélever des échantillons au moment du déchargement des céréales.

- Nettoyage des silos de stockage.

- Participer à la sécurité du site a travers les rondes de surveillance.

A partir de : 10, 48 EUR/H

PROFIL :

Vous possédez idéalement une expérience dans un poste similaire ou vous aimez relever de nouveaux défis !

Vous maitrisez l'outil informatique et vous aimez le relationnel

Les horaires sont variables tout au long de la mission : travail en équipe en 4X8 du lundi au samedi

Rémunération : 10.48/h + majoration de nuit et du dimanche à 50% + panier de 3.54/j

