Vos missions :

- Manutention d'échafaudage au sol

- Vous assurez des normes de sécurité pour vous et vos collègues.

- Apte au travail en hauteur et au port de charges.

- Formation monteur possible selon capacité du candidat

- Vous êtes issu d'une formation ou avez une expérience dans les métiers du bâtiment

- Vous êtes organisés, rigoureux, courageux et aimez travailler en équipe.

Déplacement en région ou national

Merci d'envoyer votre cv à l'adresse becker.colmar[a]actua.fr

Description du profil :

Pour notre client basé secteur Kaysersberg, nous recherchons plusieurs Manutentionnaires d'échafaudage au sol H/F

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3648043