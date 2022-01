Le poste :

Nous recherchons pour notre client spécialisé dans la logistique des Manutetnionnaires (H/F). Sous la responsabilité hiérarchique de Chef d'équipe, vos principales missions sont : - Chargement et déchargement à quai

- Mise sur palette de produits non conditionnés

- Tri des produits défectueux

- Vous vous assurez de la qualité et de la conformité apparente des marchandises ainsi que des conditionnements et des emballages

- Vous enregistrez obligatoirement les anomalies décelées et vous en faite part à son supérieur hiérarchique

- Vous respectez les instructions d'utilisation du matériel et rend compte des incidents Poste en 2X8 ou de journée; taux horaire de 10,57 € + prime de panier de 5,10€ pour poste en 2x8 ou ticket restaurant de 8,50€ pour les postes de journée.



Profil recherché :

Expérience et connaissance des activités logistiques

Habileté, rigueur, rapidité d'exécution, polyvalence. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126RPFP