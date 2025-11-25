Marché de la Saint Nicolas de Flaxlanden
Le 5ème Marché de la Saint Nicolas de Flaxlanden se tiendra dans le centre du village le samedi 13 décembre 2025 de 17h30 à 21h et le dimanche 14 décembre 2025 de 11h à 17h. Une dizaine de chalets regroupant artisans et associations vous proposeront diverses décorations, objets et créations. Petite restauration sucrée et salée, ainsi que boissons chaudes et/ou froides vous seront servies par les associations de la commune. Vous pourrez y découvrir de nombreuses idées de cadeaux pour petits et grands dans une ambiance d’avant Noël conviviale et chaleureuse. Pour tout public : • Marche aux flambeaux • Tours de calèche • Chants participatifs Pour les plus jeunes, des activités gratuites : • Contes de Noël proposés par la bibliothèque municipale • Atelier de réalisation d'une potion magique pour sauver les rennes du Père Noël le samedi • Divers ateliers à thèmes le dimanche sur inscription préalable obligatoire (au 06 71 29 67 18) • Père Noël Consultez le programme pour connaitre les horaires sur le site de la mairie.
