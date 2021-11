Le village de Widensolen vous convie à son 23ème marché de la Saint-Nicolas qui se déroulera le week-end du 4 et 5 décembre à l'Écurie du Moulin (1 rue du 1er RCA 68320 Widensolen).



Au programme : marché des artisans, restauration, animations et venue du Saint-Nicolas.



Le samedi:

15h : Arrivée du Saint-Nicolas

18h : Vin d'honneur et restauration

Animations



Le dimanche :

12h : restauration

Animations



Le Pass Sanitaire est obligatoire.

Tarif :

Gratuit

