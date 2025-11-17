Marché de Noel à Ungersheim
Le village d'Ungersheim, vous invite à découvrir son tout premier Marché de Noël, un événement qui promet d'enchanter petits et grands. Préparez-vous à une immersion totale dans l'ambiance festive et chaleureuse des fêtes de fin d'année. Le Marché de Noël d'Ungersheim se distingue par son authenticité et son ambiance conviviale. Vous y trouverez des chalets en bois, des stands en intérieur proposant une multitude de produits artisanaux: décorations de Noël, bijoux, accessoires, produits locaux et idées cadeaux originales. Les artisans locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs créations unique et partager leur savoir-faire. L'atmosphère féérique sera renforcée par les illuminations scintillantes, les animations proposées tout au long de l'événement. Les enfants pourront rencontrer le Saint Nicolas, écouter des contes et profiter de balade en calèche si le temps le permet. Les gourmands ne seront pas en reste, avec de nombreuses spécialités culinaires alsaciennes à déguster: tarte flambée, carpe frites, vin chaud, jus de pomme chaud, crêpes et autres délices sucrées et salées. De quoi ravir les papilles et se réchauffer en cette période hivernale. Le Marché de Noël d'Ungersheim et l'occasion, idéale pour partager des moments de Bonheur en famille ou entre amis, tout en découvrant les traditions de Noël alsaciennes. Ne manquez pas cet événement incontournable qui vous plongera au cœur de la magie de Noël.
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 6 décembre 2025 à 10h00
au 7 décembre 2025 à 18h00