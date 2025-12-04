Marché de Noël au domaine Aimé Stentz
Venez participer au 1er marché de Noël du domaine Aimé Stentz à Wettolsheim les 13 et 14 décembre ! Rencontrez les nombreux artisans : forgeron, potier, apiculteur, confiturier, artiste, photographe,… Les enfants pourront participer à nos animations gratuites : coloriages, chasse au trésor, jeux adaptés,… Un rendez-vous à partager en famille ou entres amis ! Et parce que Noël est un rendez-vous gourmand, venez déguster les planchettes de fois gras, de fromages mais aussi nos crêpes et gaufres pour petits et grands ! Plongez aussi dans notre cave historique et dégustez nos vins biologiques. Entrée gratuite.
Lieu
68920 Wettolsheim
Date
du 13 décembre 2025 à 11h00
au 14 décembre 2025 à 18h00
Organisateur