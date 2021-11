MARCHÉ DE NOËL D’ILLZACH

6ème édition

Le temps d’un week-end, le Forum de l’Hôtel de Ville change d’identité et laisse place à 28 chalets de Noël, à des

animations pour les petits et les grands et une restauration sucrée et salée pour les plus gourmands.

Commerçants et artisans locaux seront au rendez-vous pour vous faire découvrir leurs créations et vous guider

lors de vos emplettes de Noël dans une ambiance familiale et conviviale. Il y en aura pour tous les goûts !



- Ouverture officielle du Marché : Vendredi 10 décembre à 15h

- Inauguration : Vendredi 10 décembre à 18h

- Horaires : Vendredi de 15h à 20h

Samedi de 11h à 20h

Dimanche de 11h à 18h30

Les surprises de l’Espace 110 - Centre culturel d’Illzach

Samedi 11 et dimanche 12 décembre (17h)

CRAZY CARAVANE – La Compagnie des NAZ (durée 45 min – dès 6 ans)

Escape game clownesque

Samedi 11 et dimanche 12 décembre (14h à 18h)

LA CABANE À HISTOIRES – Contes et lecture (en continu – dès 3 ans)

Dans une yourte, à la manière des veillées d’antan, enfants, jeunes, parents et grands-parents sont invités à se retrouver

pour profiter de contes merveilleux, de légendes et autres histoires traditionnelles de Noël et d’hiver, qui font la richesse de

notre culture, depuis des millénaires.

Les animations de la Ville d’Illzach

Des chants de Noël animeront l’inauguration officielle du marché et des élèves de Musique ECHO proposeront divers

morceaux le samedi à 15h00.

Le Père Noël vous attendra également pour de belles photos souvenirs le vendredi de 17h à 19h et les samedi et dimanche

de 14h à 17h.

Enfin, les enfants pourront profiter d’un stand de maquillage sur le thème de Noël proposé par Okidok.