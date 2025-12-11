Marché de Noël de la société de gymnastique de Sausheim
La société de gymnastique de Sausheim organise son 2e marché de Noël,plus de 30 exposants, créateurs seront présents, restauration(tartes flambées, choucroute-lardons-knepfla, crêpes, churros),vin chaud,jus de pomme chaud, bière de Noël du gymnaste...., de très belles décorations réalisé par des bénévoles, vendredi 12 décembre de 16h à 21h samedi 13 décembre de 10h à 21h et dimanche 14 décembre de 10h à 18h,un moment de convivialité avant les fêtes de fin d'année,8a rue de Mulhouse à Sausheim en face de la pharmacie ! Passage du Père Noël durant les 3 jours ! Les bénévoles vous remercie
Lieu
68390 SAUSHEIM
Date
du 12 décembre 2025 à 16h00
au 14 décembre 2025 à 18h00
Organisateur