Marché de Printemps
PFETTERHOUSE La commune organise son traditionnel marché de printemps le Samedi 25 Avril 2026 de 8h à 12h sur la Place du Village. Les horticulteurs avec fleurs, ainsi que les stands avec vins d’Alsace, miel du Sundgau, fromagerie, pommes de terres, boulangerie traditionnelle et tisanes / infusion à froid seront présents. L’école élémentaire proposera café, brioches, pâtisseries et des confitures maison.
Lieu
68480 Pfetterhouse
Date
du 25 avril 2026 à 8h00
au 25 avril 2026 à 12h00
Organisateur