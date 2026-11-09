Marché des Artisans - Au fil des Mains
Au Fil des Mains – Le Marché des Artisans revient à Mittlach ! Après le beau succès de sa première édition, le Marché des Artisans « Au Fil des Mains » fait son grand retour à Mittlach les 21 et 22 novembre 2026 ! Pour cette deuxième édition, venez à la rencontre d'artisans et de créateurs passionnés, qui vous feront découvrir leurs univers, leurs créations et tout le savoir-faire qui se cache derrière leurs réalisations. Bijoux, décorations, créations artisanales et bien d'autres découvertes vous attendent au fil des stands ! À quelques semaines des fêtes de fin d'année, c'est l'occasion idéale de dénicher des cadeaux originaux, de soutenir les artisans et de partager un agréable moment en famille ou entre amis. Que vous soyez amateur d'artisanat, curieux de belles découvertes ou simplement à la recherche d'une jolie sortie, laissez-vous surprendre par les talents réunis à Mittlach ! Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place tout au long du week-end. Informations pratiques : Samedi 21 novembre 2026 : de 10 h à 19 h Dimanche 22 novembre 2026 : de 10 h à 19 h Salle des fêtes Roger Stapfer – Mittlach, vallée de Munster Entrée libre Un événement organisé par l'association Le Carrosse d'Or et Boucles d'Aur.
Lieu
68380 MITTLACH
Date
du 21 novembre 2026 à 10h00
au 22 novembre 2026 à 19h00