Après deux années d'absence la grande marche du 1er Mai de Ruelisheim revient.

L'ASCL-Ruelisheim vous propose un parcours de 10 km (Plan de la marche sur le site internet de l'ASCL-R) pour découvrir ou redécouvrir Ruelisheim et ses alentours.

A partir de 8h vous pourrez prendre le départ du foyer Saint Nicolas. Une première halte avenue Bruat proposant café et tisane offert par l'ASCL.

Un deuxième stand vous est proposé au complexe sportif, vous pourrez vous y restaurer. Grillades et boissons seront disponible.

Vous pouvez aussi opter pour un repas chaud complet au foyer St Nicolas :

Entrée : Terrine et crudités

Plat : Bouchée à la reine et spatzle

Dessert et café

Tarif unique : 13€(Uniquement sur réservation)

Infos et réservation du repas sur :

https://www.ascl-ruelisheim.fr/evenements