Le mariage du prince Harry et Meghan Markle va coûter cher

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle aura lieu en mai 2018 dans la chapelle Saint-George du château de Windsor. Aimee Dunne, une experte en matière de mariages haut de gamme a fait une estimation. La réception devrait coûter environ 150.000 livres sterling, mais il faut ajouter la robe de mariée, la sécurité. Les Britanniques ont bénéficié d’un jour de congé pour le mariage de Kate et William, comme pour celui de Charles et Diana, mais aussi celui de la princesse Anne, la plus jeune sœur de Charles. Une dépense estimée à 2,3 millions de livres, selon The Centre for Economics and Business Research. Le coût du mariage d’Harry et Meghan pourrait dépasser le million de livres sterling, soit environ 1.3 millions d’euros.