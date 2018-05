Mariah Carey a vendu sa bague de fiançailles offerte par son ex James Packer avant leur séparation. Le bijou d’une valeur de 10 millions de dollars vient d’être vendu discrètement par un représentant de Mariah Carey à un joaillier pour la somme de 2,1 millions de dollars. « Un accord de confidentialité a été signé mais le bijoutier serait déjà en train de la vendre, et il n’existe qu’une seule bague comme celle-là, a déclaré une source à Page Six. Les attachés de presse de Mariah Carey essaient de garder cette histoire secrète et ont menacé de poursuivre le bijoutier s’il dévoile le nom de la chanteuse ».