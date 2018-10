Mariah Carey : encore du play-back ?

Mariah Carey présentait pour la première fois son nouveau single, With You, mardi soir lors des American Music Awards. Plusieurs fans, la soupçonne d’avoir fait du play-back. « La performance de Mariah Carey est si nulle que je ne peux pas m’arrêter de rire », a tweeté une fan. Ce n’est pas la première fois que Mariah Carey est accusée de chanter en play-back. Souvenez-vous de sa prestation ratée pour le Nouvel An. Il existe même sur YouTube des vidéos dédiées aux problèmes de play-back de Mariah Carey.