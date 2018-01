Mariah Carey profite de son buzz pour faire du business

Mariah Carey a fait le buzz début d’année en déplorant que le thé qu’on lui avait promis n’était pas là et qu’elle allait donc être « comme tout le monde » lors de sa prestation au Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. Elle en a profité pour faire des produits dérivés que vous pouvez trouver sur son site. Trois tee-shirts au prix de 30 dollars l’unité, l’un sur lequel est floqué une tasse de thé avec ses initiales et la phrase « I was told there would be tea » (on m’avait dit qu’il y aurait du thé), un autre avec le même slogan et un dessin de Mariah Carey tenant une tasse de thé en noir et blanc, et le troisième est floqué de la même photo mais en couleur avec le hashtag #foundmytea (j’ai trouvé mon thé). Elle propose même un mug à 20 dollars pour boire son thé.

Found my tea! ☕ Une publication partagée par Mariah Carey (@mariahcarey) le 31 Déc. 2017 à 11 :37 PST