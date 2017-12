Marina Kaye dément être alcoolique et prend une décision

En octobre 2017, Marina Kaye révélait avoir eu des problèmes avec l’alcool pendant 2 ans. Quelques jours plus tard, elle est revenue sur ses propos : « Je pense que je me suis mal exprimée sur ce coup-là et c’est pour cela que ça a pris de telles proportions et qu’on m’a inventé des histoires d’alcoolisme alors qu’il n’y a jamais eu rien de tel. » Marina Kaye en a assez et prend une grande décision ! Elle va éviter de s’exposer aux médias au moins pendant 3 mois, afin de faire un break. La chanteuse va travailler sur sa musique pour revenir au top de sa forme.

Hello ! Je voulais juste vous faire quelques petits tweets pour vous dire que je pense qu’il est préférable pour moi d’éviter de m’exposer aux médias pour l’instant. (1/4) — Marina Kaye (@MarinaKayeMusic) 20 décembre 2017

Malheureusement je suis une artiste honnête et ça me dessert beaucoup. Certains « médias « s’amusent à déformer mes propos indéfiniment et ça me fatigue. (2/4) — Marina Kaye (@MarinaKayeMusic) 20 décembre 2017

Je veux juste partager ma passion et mes sentiments avec vous. Je n’ai jamais eu aucun problème d’alcool je suis juste une jeune fille normale et je ne suis pas l’énergumène pour lequel on me fait passer pour faire du clic et vendre du papier. (3/4) — Marina Kaye (@MarinaKayeMusic) 20 décembre 2017