Marina Kaye épuisée, quitte la scène en plein concert

Marina Kaye a démarré son Explicit Tour le samedi 17 mars à Saint-Dizier. Le premier concert s’est bien passé, mais le deuxième était plus compliqué comme l’ont rapporté des personnes présentes dans la salle sur les réseaux sociaux, des problèmes de voix. En larmes, elle aurait ensuite quitté la scène et n’y est jamais retournée. Marina Kaye s’est exprimée, annonçant qu’elle avait des problèmes de santé. « J’ai voulu vous donner le meilleur de moi malgré le fait que mon corps me demandait d’arrêter depuis un moment déjà, a-t-elle expliqué. Et il m’a lâché sur scène face à vous. Je m’en excuse encore un milliard de fois. » Marina Kaye a annoncé que son concert prévu ce mercredi soir à Strasbourg était « malheureusement annulé ».