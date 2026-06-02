Match de Gala
le club du Football club Hirtzfelden organise un match de Gala le samedi 13 juin 2026, avec d'un coté l'équipe des SR Colmar 2006 qui avaient vécu une formidable épopée en coupe de France en eliminant notamment l'équipe de l'AS Monaco, et de l'autre coté une selection all STARS, coachée par Damien Ott, et avec de nombreuses personnalité du spectacle tel Hakim Jemili, Ryad Boudebouz, Jonathan Schmidt ou encore l humouriste local Rudi Voller. Buvette et restauration sur place, entrée 5 € en faveur de la maison Rose
Lieu
68740 Hirtzfelden
Date
du 13 juin 2026 à 17h00
au 13 juin 2026 à 19h00
Organisateur