Matinée du Sup', salon des études supérieures
L'édition 2025 de la Matinée du Sup', le salon des études supérieures organisé par le campus Les Sillons de Haute Alsace, propose un temps unique d'information pour préparer son avenir ! Cette matinée consacrée à l’enseignement supérieur est un moment de rencontre privilégié au cours duquel les futurs étudiants et leurs familles peuvent interroger tous les intervenants présents, spécialistes des formations proposées et de l’orientation Post-Bac ! > Infos Parcoursup animées par le CIO de Colmar > Des formations du BTS à la Licence pro en passant par les Certificats de Spécialisation des établissements : - Campus Les Sillons de Haute Alsace - EPL 67 - Campus de Courcelles-Chaussy (57) - Campus de Mirecourt (88) - EPL 54 Pixérécourt - Vesoul Agrocampus (70) - Lycée Granvelle de Dannemarie-sur-Crête (25) - ENILEA (École Nationale de l'Innovation, des Laboratoires, de l'Eau et de l'Alimentation) (25) - UHA Business School et Faculté des Sciences et Techniques Liste complète des formations présentées, BTSA, Certificats de Spécialisation, Licences Pro : https://rouffach-wintzenheim.educagri.fr/actualites/matinee-du-sup-salon-des-etudes-superieures Samedi 13 décembre, 9h-12h Lycée de Rouffach - 8 aux Remparts 68250 ROUFFACH
Lieu
68250 ROUFFACH
Date
du 13 décembre 2025 à 9h00
au 13 décembre 2025 à 12h00