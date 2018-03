Matt Pokora et Jenifer, à la Casa Fashion Show 2018

Samedi 21 avril, se déroulera au Sofitel de Casablanca au Maroc, l’édition 2018 du Casa Fashion Show. Ce défilé-spectacle sera dédié au “Prêt-à-Couture”, un mélange de haute couture et prêt-à-porter. Il y aura une douzaine de marques internationales, 26 mannequins internationaux et des artistes comme Jenifer et Matt Pokora, parrain de l’édition 2018.