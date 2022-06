Vous serez chargé de réaliser les opérations de maintenance sur les équipements de production ( Vidange, pompe à vide, remplacement, composants mécaniques etc.).

De formation de type Bac pro dans le domaine de la maintenance, vous avez une première expérience réussie sur un poste similaire. Les CACES pont roulant et nacelle sont un plus, formation possible.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-kjib4o3vq7.html