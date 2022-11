Diplômé en mécanique, électromécanique ou maintenance industrielle, vous êtes à la recherche d'un emploi?

Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine et avec des valeurs familiales?



Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise reconnue dans son domaine: un Mécanicien de Maintenance (h/f).



Vos missions principales consisteront à :

- Assurer le montage/démontage de pompes, moteurs électriques, réducteurs, etc.

- Remplacer les pièces usagées (roulements, joints, garnitures mécaniques, etc)

- Réaliser les contrôles métrologiques de base...



A votre intégration, vous serez accompagné sur les produits et les méthodes de travail.

Possibilité d'intervention sur site, avec quelques déplacements (Alsace uniquement).



Horaires de journée - 39H semaine

Intérim à pourvoir dès que possible ou CDI envisageable selon profil.

Salaire entre 12,5€ et 14€ brut de l'heure selon expérience + 13e mois + primes