- Manutentionner les différentes pièces de montage en respectant les règles de sécurité

- Monter les éléments hydrauliques, électriques et mécaniques, selon les règles en vigueur (modes opératoires, consignes de sécurité, prescriptions qualité et temps de gammes)

- Remplir les plans de contrôle lors du pré-montage

- Travailler en autocontrôle et vérifier la conformité des montages effectués

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/124LCGR