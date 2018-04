Meghan Markle : elle tient tête à la Reine Elisabeth

Une source proche de la famille royale britannique a annoncé que Meghan Markle veillait sur tous les détails de la préparation de son mariage. Elle ne laisse personne lui dicter comment faire les choses, même pas la Reine d’Angleterre ! « Elle s’occupe de tout elle-même, racontait la source. Elle a vu la Reine qui voulait discuter des fleurs et lui présenter des membres de son équipe chargée d’événementiel. Meghan a tout écouté mais elle a ses propres idées quant aux fleurs qu’elle veut voir à son mariage. ». Le magazine britannique « Look » a révélé que le budget prévu par l’actrice avait été largement dépassé. Sa robe de mariée a été sa plus grosse dépense et son budget initial a été doublé. En plus, il faut compter la lune de miel à 120 000 livres sterling.