D’après le site Daily Mail, une maison est en construction dans le Oxfordshire, proche de la propriété actuelle de Meghan et Harry. D’après une source, les habitants du village sont convaincus qu’elle a été réservée pour Meghan et Harry avec ses six chambres, ses trois salons et son staff personnalisé. Des dessins de cette maison ont été dévoilés par le conseil de la région sur leur site web et on y voit une femme poussant un landau.