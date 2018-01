Meghan Markle et le Prince Harry : un téléfilm sur leur rencontre

Meghan Markle et le prince Harry préparent leur mariage et Hollywood se prépare à tourner un téléfilm racontant leur histoire d’amour. La chaîne Lifetime, diffusera prochainement Harry & Meghan : The Royal Love Story. L’information a été confirmée par la responsable des programmes. Le téléfilm va retracer leur rencontre, comment le prince Harry lui a fait la cour et comment ils ont fini par tomber amoureux l’un de l’autre, sans oublier le quotidien de Meghan Markle en tant qu’actrice à Hollywood ainsi que son statut de femme divorcée. Pour l’instant, le casting est toujours en cours. Le prince Harry et Meghan Markle se diront oui le 19 mai prochain, et le téléfilm qui leur est consacré pourrait être diffusé peu avant leurs noces.