- Vous découpez les éléments selon le plan ou les mesures en atelier - Vous utilisez des machines de découpe et d'assemblage - Vous contrôlez le fonctionnement des équipements et dimensionnel des ensembles suivant la fiche atelier.

Nous recrutons pour notre partenaire spécialisé dans la fabrication et la pose de Fermetures, un MENUISIER ATELIER H/F .

Profil recherché

L'autonomie et la rigueur sont nécessaires pour mener à bien ces missions.

Aussi, une expérience de 3 années sur un poste similaire est demandée (apprentissage et/ou stages compris)

Au delà de vos compétences techniques, c'est réellement votre savoir-être qui fera la différence: vous êtes investi et sérieux et avez l'envie de vous investir durablement dans une entreprise.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-k3bznn4xqx.html