Notre client est une PMI créée en 1985 et spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles d'agencement en destination des jardineries et autres commerces ( magasins de jouets, bricolage, etc )....Au sein des ateliers de production aluminium, vous serez affecté(e) sur un ou plusieurs postes en alternance : Débit de pièces, Perçage et poinçonnage de pièces, Assemblage et montage d'éléments métalliques, ...

Poste de journée avec HS (base hebdo 40h). Lecture de plan exigée.

Salaire indicatif de 11€ à négocier selon profil.

