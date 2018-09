MHD, arrête la musique ?

Anciennement livreur de pizzas, MHD a rapidement devenu une star ! Sauf que le rappeur a fait une annonce sur Snapchat où il a écrit: “Plus envie de rien, plus envie de musique. Je pense bien arrêter après cet album, cette vie n’est pas la mienne (…) Merci pour la force qu’on m’a envoyé. Rien de stratégique, pas là pour un coup de marketing, je parle avec le coeur. Personne ne peut savoir la face cachée du succès, c’est un choix de vie et c’est très difficile de vivre comme ça… Mettre un terme à tout ça peut me faire le plus grand bien”. En attendant, MHD va tout de même sortir un album intitulé “19”, à partir du 19 septembre prochain.