Miley Cyrus a sorti son nouvel Younger Now. Malheureusement, elle ne prévoit pas de tournée mondiale ! Mais pourquoi ? Voici la réponse de la star : “Littéralement la seule raison pour laquelle je ne vais pas partir en tournée est à cause des mes put**ns de cochons. Ca montre à quel point j’aime ces cochons.” Miley Cyrus a chez elle, deux cochons de compagnie et elle ne veut pas les laisser seuls.