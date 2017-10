Miley Cyrus, productrice d’un documentaire sur les sans-abri

Miley Cyrus défend toujours son association Happy Hippie Foundation, qui aide les jeunes en difficultés sans-abri ou rejetés par la communauté à cause de leur orientation sexuelle. La star est la productrice d’un documentaire (Lost In America) qui met un coup de projecteur sur le quotidien d’une partie de la jeunesse américaine qui vit dans la rue. Le réalisateur, qui a lui-même été sans-abri, a interviewé et suivi, pendant 4 ans, plus de 30 jeunes sans-abri dans 15 villes différentes.

Le film sera présenté le 2 novembre au festival Intersections : The 2017 Southern Nevada Youth Homelessness Summit.

