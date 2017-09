Miley Cyrus fait des révélations coquines à la télé

Invitée dans l’émission d’Ellen Degeneres, Miley Cyrus a fait des révélations coquines en participant à un jeu. Le principe : répondre à un test du magazine féminin Cosmopolitain. La première question portait sur la vie sexuelle du couple “Miley Cyrus et Liam Hemsworth”. Miley Cyrus l’a comparé à un “trajet supersonique en Concorde”…”ça va vite” explique Ellen Degeneres à ceux qui n’auraient pas compris. “Oui, je suis douée”…”J’ai des choses à faire, j’ai un album à préparer”, a poursuivi Miley Cyrus.

September 7th, 2017: Miley plays a game with Ellen answering questions on her love life from Cosmopolitan in the 1970s. pic.twitter.com/JDyfvLdACH

— . (@miamtimeline) 7 septembre 2017