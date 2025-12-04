Mini Parade de Noël
🎄✨ Mini Parade de Noël à Koestlach ✨🎄 L’association Koest’anim est heureuse de vous inviter à vivre un moment magique lors d’une Mini Parade de Noël, organisée en partenariat avec Les 2 Roues de l’Espoir et leur magnifique XMas Biker 2025 qui débarqueront à Koestlach ! Les célèbres motos de Pères Noël 🏍🎅 accompagneront cette année 3 enfants en situation de handicap, pour leur offrir un moment inoubliable et plein de lumière ✨❤️ Pour la parade nous aurons la joie d’accueillir à leurs côtés les associations de carnaval : 🎭 United klika 🎭 Bürra Clika 🎭LustigKlika 🎭Jungstorch … prêtes à mettre une ambiance festive tout au long du cortège ! 🎅 Départ à 16h depuis la salle des fêtes Les chars et motos défileront le long de la rue de Feldbach en direction du Marché de Noël, dans une atmosphère chaleureuse, lumineuse et entièrement dans l’esprit des fêtes. Notez dans vos agendas! 📅 Dimanche 7 décembre – 16h00 📍 Départ : Salle des fêtes de Koestlach ✨ Après le défilé : Rendez-vous au Marché de Noël ! Vous y retrouverez : 🛍 Des artisans locaux pour vos cadeaux 🍷 Du vin chaud 🥞 Des crêpes, 🌭 Des sandwichs, 🍝 Les traditionnels Mehlknaepfle, … de quoi réchauffer les cœurs et les papilles ! Dans la soirée Père Noël 🎅 viendra tout droit du Pôle Nord pour une séance photo avec les enfants! 📸 Venez nombreux partager ce beau moment de solidarité, de joie et de magie de Noël avec nous ❤️🎄
Lieu
68480 Koestlach
Date
du 7 décembre 2025 à 16h00
au 7 décembre 2025 à 21h00
Organisateur