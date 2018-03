Mobilisation samedi pour Morgane !

Soirée théâtrale à ne surtout pas manquer ce samedi à Colmar !

C’est la troupe Sigo Planch’ qui présente sa comédie ” Parfum d’arnaque”. Dans cette pièce, un parfum fait tourner la tête de celles qui le respirent avec du coup des catastrophes qui vont s’enchaîner !

Et si on tient à vous parler de cette soirée , c’est parce qu’elle a un but caritatif. La soirée se tiendra au bénéfice de la famille de Morgane.

Morgane est une petite colmarienne de 5 ans, atteinte d un cancer des reins. La maladie engendre des frais, les parents ont du suspendre leurs activités professionnelles. Ils ont donc besoin de soutien.

Une chaine de solidarité s’est mise en place. De nombreux partenaires se sont manifestés pour proposer buvette, restauration et tombola. La vile de Colmar a mis gracieusement la salle à disposition. Commerçants et anonymes se mobilisent sur les réseaux sociaux pour faire parler de l’évènement !

Reste au public de répondre présent pour cette soirée théâtrale mais surtout pour Morgane. “Parfum d’arnaque” à découvrir samedi soir à la salle des Catherinettes, 8 rue Kléber à Colmar. RDV 20h30.

Entrée : 10 euros. Possibilité de faire des dons.

Préventes au 06 31 71 47 71 ou au Majestthé, 9 rue des marchands à Colmar.