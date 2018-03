Mobilisons-nous pour le Sidaction !

Coup d’envoi ce vendredi de l’édition 2018 du Sidaction.

Dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche minuit, nous sommes tous appelés à se mobiliser pour lutter contre la maladie, aider les malades et informer encore et toujours le public. Car malheureusement, les idées fausses ont progressé :

21% de personnes sondées pensent que le virus peut se transmettre par un baiser. Et 18% pensent même que le virus peut se transmettre au contact de la transpiration. Sondage publié par Sidaction.

ET puis autre chiffre :

Chaque année en France, environ 6.000 personnes découvrent leur séropositivité au VIH, dont plus d’un quart (27%) à un stade avancé de l’infection, selon les chiffres officiels.

La mobilisation doit donc rester de mise. Les dons peuvent être faits par téléphone (110), en ligne sidaction.org ou encore par SMS en envoyant le mot DON au 92 110 (petits dons)