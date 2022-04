Profil recherché

D'une formation de Bac PRO à Bac +2 et avec une première expérience confirmée, vous savez lire et interpréter des plans industriels.

Vous savez monter les pièces et les éléments constituant les ensembles mécaniques ou les sous-ensembles de structure. Vous savez vérifier la conformité des ensembles et vous êtes capable de détecter une situation anormale et en informer. Vous êtes capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité. Vous savez intégrer des recommandations et d’adapter son comportement professionnel.

Vous êtes méticuleux et ordonné, habile manuellement. Vous faites preuve d’une bonne capacité d’adaptation et vous savez communiquer (propositions d’améliorations, …)

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-udm3sk9hnl.html